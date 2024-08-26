Бразильский форвард Витор Роке временно покинул каталонскую «Барселону». Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 19-летний футболист на правах аренды отправился в севильский «Бетис». Срок соглашения рассчитан до завершения текущего сезона.

Андалусийский клуб взял на себя выплату заработной платы. Кроме того, «Бетис» будет иметь право выкупа нападающего после окончания аренды.

Роке пополнил ряды «Барселоны» в январе 2024 года. В общей сложности бразильский нападающий провел 16 поединков за каталонскую команду и отметился двумя забитыми мячами. Его рыночный ценник – 30 миллионов евро.