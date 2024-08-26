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Гризманн прокомментировал свой гол «Жироне»

26 Августа 2024 • 10:51 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своем голе со штрафного в матче с «Жироной». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «матрасников».

«Это был прекрасный вечер, нашей команде нужно продолжать в том же духе. Мой удар со штрафного? Я наблюдал за передвижениями голкипера и заметил, что у дальней штанги есть немного свободного места. Благодаря небольшой доле везения я смог поразить ворота», - передает слова француза Atletico Universe.

После двух сыгранных туров подопечные Диего Симеоне набрали четыре балла и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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Атлетико Мадрид Жирона Антуан Гризманн ещё теги
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