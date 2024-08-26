Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на стадионе «Реала»

«Потрясающий момент, я рад сыграть дебютный матч на этом стадионе. Мы одержали победу, это был отличный вечер. Я ощутил невероятную поддержку трибун. Благодарю всех за этот момент. Играть на такой арене – это мечта», - передает слова 25-летнего нападающего пресс-служба «сливочных».