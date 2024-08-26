Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на стадионе «Реала»

Звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» одержали крупную победу над «Вальядолидом» со счетом 3:0, француз не отметился забитыми мячами.
«Потрясающий момент, я рад сыграть дебютный матч на этом стадионе. Мы одержали победу, это был отличный вечер. Я ощутил невероятную поддержку трибун. Благодарю всех за этот момент. Играть на такой арене – это мечта», - передает слова 25-летнего нападающего пресс-служба «сливочных».
Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента этим летом. Форвард подписал с мадридцами долгосрочный контракт.
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