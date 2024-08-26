«Барселона» может заключить новый выгодный контракт

Каталонская «Барселона» может подписать новый контракт с производителем спортивной экипировки – американской компанией Nike. Об этом рапортует Barca Universal.

Стороны обсуждают долгосрочный договор, который будет рассчитан на десять лет. Согласно условиям соглашения, «сине-гранатовые» будут получать от спонсора 90 миллионов евро в год. По нынешнему контракту каталонцы зарабатывают 35 миллионов ежегодно. «Барселона» сотрудничает с американцами с далекого 1998 года.

В новом сезоне чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика стартовали с двух побед. Каталонская команда обыграла «Валенсию» и «Атлетик» Бильбао с одинаковым счетом 2:1.