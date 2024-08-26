Ультиматум Куртуа: при Тедеско он больше не сыграет за сборную Бельгии, почему они никак не помирятся

Новость об уходе Куртуа из сборной облетела все мировые СМИ. Она стала яркой, но отнюдь не неожиданной. Я не буду стараться до последнего держать нейтралитет и скажу сразу, что поддерживаю тренера.

Тибо очень сильный вратарь, но есть вещи, которые недопустимы даже для такого мастера. Все помнят, что конфликт этот начался из-за капитанской повязки. Куртуа обиделся, что в отсутствие Де Брёйне пресловутая повязка досталась не ему, а Лукаку. Мне кажется, что это уже бредовая история. Представьте, если бы Юрий Жирков отказался от сборной, потому что на должность капитана поставили, например, Игоря Акинфеева. Это тот случай, когда футболист своё личное эго ставит выше командных интересов. Да и это банально некрасиво по отношению к Ромелу, вместе с которым Тибо много лет отыграл в сборной.

Вспомним также историю, когда Тибо был в интимных отношениях с девушкой Кевина. Тоже своего рода показатель человеческих качеств вратаря. И как он после этого смотрел в глаза Де Брёйне – большой вопрос.

Каждый переход Тибо из клуба в клуб сопровождался скандалом. Когда Куртуа выступал за «Генк» и его услугами заинтересовался «Челси», то он стал бойкотировать тренировки и игры бельгийского клуба. Процесс перехода из стана «аристократов» в состав «сливочных» также не обошёлся без разногласий. Куртуа нещадно критиковал руководство лондонского клуба, к этой травле он подключил своего агента, который не отставал от своего клиента и сильно хейтил бывший клуб голкипера.

Лично мне нравится, что недавнее заявление было сделано в инстаграме. Не в интервью, не на пресс-конференции, ведь таким способом ты берешь на себя ответственность. А пост в соцсетях – это всего лишь пост, который, как и бумага, всё стерпит.

Вспомним также слухи о том, что Тибо с помощью своего отца сливал состав сборной раньше времени на Евро-2016. Да, информация может быть ложной, но дыма без огня не бывает.

Считается, что раз вратарь мировой величины, то за него нужно держаться. Да, где-то сложный характер можно не учитывать, но это не тот случай. Можно прощать, когда признаки сложного человека проявляются один-два раза, но если Тибо в контрах чуть ли не со всей сборной, то лучше уж избавиться от него. Всё-таки в сборной фактор атмосферы играет очень важную роль, тем более когда турнирные задачи выполняются в короткий срок. Бойкот Куртуа – это вызов не только игрокам, но и тренеру, которому нужно работать с обоймой футболистов, а не с одним скандальным игроком. Что будет, если принимать решения по желанию Тибо? Убрать Тедеско, Лукаку, Де Брёйне (он не объявил о своём уходе из сборной), возможно, кого-то еще? Получается, что необходимо чуть ли не всех разогнать, а оставить только кипера «Реала». Но это сомнительная идея.

Сейчас именно тот случай, когда можно безболезненно расстаться с Тибо. На топ-турниры команда будет выходить и без него, а не выигрывать их она будет и с ним. Поэтому намного лучше попытаться построить новую команду, в которой будет добрый микроклимат. Именно этого и не хватило «золотому поколению», чтобы выиграть топ-турнир.

Куртуа заявил, что не вернётся в сборную Бельгии, пока её тренирует Тедеско

Антон Карасевич