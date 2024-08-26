Эндрик прокомментировал дебют за «Реал»

18-летний новичок мадридского «Реала» Эндрик поделился эмоциями после своего дебюта за «королевский» клуб в матче с «Вальядолидом» (3:0). В этой встрече бразильский форвард отметился забитым мячом.

«Я очень рад, что моя мечта сбылась. Наконец-то состоялся мой дебют за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Хочу поблагодарить бога за все, что сейчас со мной происходит. Для меня большая честь играть вместе с такими великими футболистами. Я являюсь молодым новичком, мне нужно еще много работать», - передает слова Эндрика AS.

«Реал» приобрел нападающего у «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро. Эндрик подписал контракт на шесть лет.