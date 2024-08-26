Эндрик забил один гол и стал рекордсменом «Реала»

Новичок мадридского «Реала» Эндрик принял участие в поединке второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида». «Сливочные» одержали победу со счетом 3:0, а 18-летний бразилец отметился забитым мячом.

По сообщениям журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, Эндрик стал самым молодым иностранцем, забивавшим за «королевский» клуб в Ла Лиге.

Бразильский нападающий перешел в «Реал» из «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро. Эндрик заключил с мадридским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов.