Симеоне высказался о дебюте Галлахера в «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал дебют английского полузащитника Конора Галлахера в матче второго тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0).

«У Галлахера есть качества, которые нельзя купить. Это темп и страсть», - передает слова аргентинского специалиста клубная пресс-служба «матрасников».

Галлахер перешел в «Атлетико» из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2029 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 50 поединков. Конор записал на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач.