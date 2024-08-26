Хамес договорился с мадридским клубом - это не «Реал»

Полузащитник Хамес Родригес, поигравший за мадридский «Реал», близок к возвращению в чемпионат Испании. По данным инсайдера Фабрицио Романо, колумбийский футболист продолжит карьеру в «Райо Вальекано».

В данный момент Хамес находится в Мадриде, где провел переговоры с руководством клуба. Стороны согласовали трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации на сезон. В настоящее время Родригес является свободным агентом, его последним клубом был бразильский «Сан-Паулу».

Напомним, что в составе «Реала» колумбиец дважды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.