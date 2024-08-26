Анчелотти рассказал, где будет играть Мбаппе в «Реале»

«Нынешняя позиция мешает Килиану вносить вклад в игру команды? Я так не считаю. Мбаппе – отличный форвард, он обладает хорошей скоростью и умеет действовать без мяча. На этой позиции он будет забивать, как делал это раньше. Не думаю, что стоит переводить его на фланг. Он будет забивать», - передает слова итальянца ESPN.