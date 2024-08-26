Анчелотти высказался о новичке «Реала» Эндрике

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новичке команды – бразильском нападающем Эндрике. 18-летний форвард отметился дебютным голом в матче с «Вальядолидом» (3:0).
«Эндрик хорошо смотрелся на поле. У этого парня большой потенциал, благодаря голу мы увидели его сильные качества. У него отличный контроль и хороший удар. Это игрок штрафной площади. На небольших площадях Эндрик невероятно опасен», - передает слова итальянского специалиста ESPN.
Напомним, что Эндрик перешел в мадридский гранд из бразильского «Палмейраса» за 47,5 миллиона евро. Он заключил со «сливочными» долгосрочный трудовой договор.
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