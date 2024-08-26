Анчелотти высказался о новичке «Реала» Эндрике

«Эндрик хорошо смотрелся на поле. У этого парня большой потенциал, благодаря голу мы увидели его сильные качества. У него отличный контроль и хороший удар. Это игрок штрафной площади. На небольших площадях Эндрик невероятно опасен», - передает слова итальянского специалиста ESPN.