Тренер «Реала» Анчелотти сообщил, где будет играть Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин остается в мадридском «Реале». Конец слухам об уходе футболиста положил главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Лунин остается в клубе. Он не уходит», - передает слова итальянского наставника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что трудовое соглашение Лунина с «королевским» клубом рассчитано до середины 2025 года. Ранее Андрей собирался покинуть команду, поскольку хочет получать больше игровой практики. В Мадриде украинец проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне вратарь вместе с «Реалом» стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов.