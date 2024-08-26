Стало известно, почему Винисиус не ушёл из «Реала»

Стало известно, почему нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отказался от переезда в чемпионат Саудовской Аравии. По информации ESPN, это связано с возможностью выиграть «Золотой мяч».

Как отмечает источник, были и другие факторы, из-за которых Винисиус остался в «Реале», но «Золотой мяч» стал самым основным. Ранее в прессе сообщалось, что один из саудовских клубов предлагал Жуниору выгодный денежный контракт.

Бразильский нападающий считается одним из фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. В минувшем сезоне он вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.