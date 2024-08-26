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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» вспыхнул на стыке таймов и обыграл «Жирону»

26 Августа 2024 • 00:32 Комментировать
Атлетико М
3:0
Жирона
окончен

В заключительном матче второго тура Ла Лиги «Атлетико» принимал «Жирону». Гости подали уйму угловых и чуть чаще контролировали мяч, но это всё не важно, потому что мадридцы большую часть поединка вели в счете.

Почти весь первый тайм получился пресным, пока Антуан Гризманн не открыл счёт на 39-й минуте со штрафного плотным ударом в левый нижний угол ворот. Тут же Абель Руис справа убежал один на один с голкипером и сильно пробил в ближний угол - парировано. В ответ Сэмуел Лино слева отправил к воротам Родриго Рикельме, который с острого угла не смог переиграть кипера.

Сразу после перерыва Маркос Льоренте справа прошёл вперёд со своей половины поля и с 20 метров неожиданно пробил над вратарем под перекладину - 2:0. После этого вновь штиль в плане опасных моментов. На 90-й минуте быструю контратаку провели хозяева, Пабло Барриос справа убежал к штрафной площади и откатил мяч на Льоренте, а Маркос ворвался внутрь и прострелил в центр, где Коке в касание пробил точно - 3:0.

«Атлетико» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника один пункт.

Протокол игры  
Атлетико М3:0Жирона
(1:0) Гризманн Антуан39'  
(2:0) Льоренте Маркос48'  
(3:0) Коке Хорхе90'  
Облак ЯнЛе Норман РобенХименес ХосеАспиликуэта СесарЛьоренте МаркосДе Пауль Родриго  26' 59' (Коке Хорхе ( 59') Барриос ПаблоЛино Сэмуел 68' (Мандава Рейнилду ( 68') Рикельме Родриго 58' (Галлахер Конор ( 58') Гризманн Антуан 81' (Сорлот Александр ( 81') Альварес Хулиан 81' (Корреа Анхель ( 81')
Запасные: Костис ИлиасИтурбе АлехандроГалан ХавиВитсель АксельСимеоне ДжулианоМолина НауэльГомис Антонио
Гассанига Пауло  38'Мартинес АрнауДавид ЛопесБлинд ДэйлиГутьеррес МигельМартин Иван 58' (Порту Кристиан ( 58') Ромеу Ориоль  55' 59' (Солис Джон ( 59') Эррера ЯнхельЦыганков Виктор 68' (Альмена Икер ( 68') Руис Абель  28' 59' (Миовски Боян ( 59') Хиль Бриан
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинВан де Бек ДонниМисехой ГабриэльФрансес АлехандроКрейчи Ладислав IIСтуани КристианЛопес Пау
25 августа. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жирона

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