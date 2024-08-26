«Атлетико» вспыхнул на стыке таймов и обыграл «Жирону»

В заключительном матче второго тура Ла Лиги «Атлетико» принимал «Жирону». Гости подали уйму угловых и чуть чаще контролировали мяч, но это всё не важно, потому что мадридцы большую часть поединка вели в счете.

Почти весь первый тайм получился пресным, пока Антуан Гризманн не открыл счёт на 39-й минуте со штрафного плотным ударом в левый нижний угол ворот. Тут же Абель Руис справа убежал один на один с голкипером и сильно пробил в ближний угол - парировано. В ответ Сэмуел Лино слева отправил к воротам Родриго Рикельме, который с острого угла не смог переиграть кипера.

Сразу после перерыва Маркос Льоренте справа прошёл вперёд со своей половины поля и с 20 метров неожиданно пробил над вратарем под перекладину - 2:0. После этого вновь штиль в плане опасных моментов. На 90-й минуте быструю контратаку провели хозяева, Пабло Барриос справа убежал к штрафной площади и откатил мяч на Льоренте, а Маркос ворвался внутрь и прострелил в центр, где Коке в касание пробил точно - 3:0.

«Атлетико» добыл первую победу в сезоне и набрал четыре очка, у соперника один пункт.