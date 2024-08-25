«Бетис» не смог распечатать ворота «Алавеса»

Во втором туре чемпионата Испании «Алавес» лишь дважды пробил по воротам «Бетиса» в домашнем матче и явно играл на нулевую ничью. При этом на 18-й минуте Кике Гарсия отправил мяч в сетку ворот гостей, но из положения вне игры. А так по правилам лучший момент создал Набиль Фекир, но вырвать победу ему помешал голкипер. В самой концовке был удален Александр Седлар за удар локтем по голове Эсекьеля Авилы.
0:0 здесь, «Алавес» набрал первое очко в сезоне, «Бетис» - второе.
Протокол игры
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Абкар Абделькабир•Седлар Александр 4'• 86'Санчес Мануэль•Висенте Карлос89' (Диарра Мусса (89') •Бланко Антонио•Гевара Андер77' (Гуриди Хон (77') •Конечни Томас61' (Ромеро Лука (61') •Стоичков Хуан61' (Мартин Карлос (61') •Кике Гарсия77' (Бенавидес Карлос (77')
Силва Руи•Сабали Юссуф•Бартра Марк86' (Натан (86') •Льоренте Диего•Родригес Рикардо46' (Перро Ромен (46') • 65'Карвалью Вилльям•Рока Марк• 77'Форнальс Пабло76' (Родри Родриго (76') •Фекир Набиль•Хуанми Мигель 27'63' (Авила Эсекьель (63') • 89'Руибаль Айтор63' (Эз Абде (63')
25 августа. Стадион "Мендисорроса".
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