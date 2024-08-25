«Бетис» не смог распечатать ворота «Алавеса»

Во втором туре чемпионата Испании «Алавес» лишь дважды пробил по воротам «Бетиса» в домашнем матче и явно играл на нулевую ничью. При этом на 18-й минуте Кике Гарсия отправил мяч в сетку ворот гостей, но из положения вне игры. А так по правилам лучший момент создал Набиль Фекир, но вырвать победу ему помешал голкипер. В самой концовке был удален Александр Седлар за удар локтем по голове Эсекьеля Авилы.

0:0 здесь, «Алавес» набрал первое очко в сезоне, «Бетис» - второе.