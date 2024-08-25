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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» не смог распечатать ворота «Алавеса»

25 Августа 2024 • 22:07 Комментировать
Алавес
0:0
Бетис

Во втором туре чемпионата Испании «Алавес» лишь дважды пробил по воротам «Бетиса» в домашнем матче и явно играл на нулевую ничью. При этом на 18-й минуте Кике Гарсия отправил мяч в сетку ворот гостей, но из положения вне игры. А так по правилам лучший момент создал Набиль Фекир, но вырвать победу ему помешал голкипер. В самой концовке был удален Александр Седлар за удар локтем по голове Эсекьеля Авилы.

0:0 здесь, «Алавес» набрал первое очко в сезоне, «Бетис» - второе.

Протокол игры  
Алавес0:0Бетис
Сивера АнтониоТеналья НауэльАбкар АбделькабирСедлар Александр  4'  86'Санчес МануэльВисенте Карлос 89' (Диарра Мусса ( 89') Бланко АнтониоГевара Андер 77' (Гуриди Хон ( 77') Конечни Томас 61' (Ромеро Лука ( 61') Стоичков Хуан 61' (Мартин Карлос ( 61') Кике Гарсия 77' (Бенавидес Карлос ( 77')
Запасные: Реббах АбдеррахманАдриан ПикаРодригес АдрианВильялибре АсьерОвоно ХесусНовоа Уго
Силва РуиСабали ЮссуфБартра Марк 86' (Натан ( 86') Льоренте ДиегоРодригес Рикардо 46' (Перро Ромен ( 46'  65') Карвалью ВилльямРока Марк  77'Форнальс Пабло 76' (Родри Родриго ( 76') Фекир НабильХуанми Мигель  27' 63' (Авила Эсекьель ( 63'  89') Руибаль Айтор 63' (Эз Абде ( 63')
Запасные: Лосада ИкерАлтимира СерхиManu GonzalezКардозо ДжонниБельерин ЭкторАдриан Сан-МигельДиао Ассане
25 августа. Стадион "Мендисорроса".
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Евро-Футбол.Ру,
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