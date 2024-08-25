«Леганес» набрал три очка в матче с «Лас-Пальмасом»

Завершился матч второго тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Лас-Пальмасом». Игра получилась примерно равной, но почти все опасные моменты создали хозяева. В первом тайме Дарко Брашанац мог открыть счет, но мяч попал в штангу. Не повезло и его партнеру сразу после перерыва - Даниэль Раба с пенальти не смог переиграть голкипера. В итоге судьбу матча решили игроки, вышедшие на замену - Хуан Круз результативно стрельнул издали, а на 85-й минуте в контратаке поставил точку Энрик Франкеза. В компенсированное время Сандро Рамирес сократил отставание в счете, только и всего.
2:1, есть первая победа для «Леганеса», у соперника только одно очко в активе.
Протокол игры
|(1:0) Круз Хуан71'
|(2:0) Франкеза Энрик85'
|90'Рамирес Сандро (2:1)
Сориано Хуан•Розье Валентен•Арамбарри Аритц•Гонсалес Серхио VI•Эрнандес Хави V•Неу Иван•Раба Даниэль62' (Круз Хуан (62') •Брашанац Дарко62' (Тапия Ренато (62') •Оскар Родригес87' (Альтимира Адриа (87') •Сиссе Сейдуба83' (Франкеза Энрик (83') •Де ла Фуэнте Мигель 39'82' (Гарсиа Диего (82')
Силлессен Яспер•Суарес Алехандро65' (Росада Виктор (65') •Маккенна Скотт•Мармол Мика•Муньос Алекс78' (Мата Хайме (78') •Муньос Хави•Родригес Кирьян 45'87' (Фустер Мануэль (87') •Парк Марвин78' (Бенито Рамирес (78') •Молейро Альберто66' (Луаодис Энзо (66') •Рамирес Сандро•Макбарни Оливер
25 августа. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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