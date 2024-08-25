«Леганес» набрал три очка в матче с «Лас-Пальмасом»

Завершился матч второго тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Лас-Пальмасом». Игра получилась примерно равной, но почти все опасные моменты создали хозяева. В первом тайме Дарко Брашанац мог открыть счет, но мяч попал в штангу. Не повезло и его партнеру сразу после перерыва - Даниэль Раба с пенальти не смог переиграть голкипера. В итоге судьбу матча решили игроки, вышедшие на замену - Хуан Круз результативно стрельнул издали, а на 85-й минуте в контратаке поставил точку Энрик Франкеза. В компенсированное время Сандро Рамирес сократил отставание в счете, только и всего.

2:1, есть первая победа для «Леганеса», у соперника только одно очко в активе.