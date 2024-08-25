Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леганес» набрал три очка в матче с «Лас-Пальмасом»

25 Августа 2024 • 22:03 Комментировать
Леганес
2:1
Лас-Пальмас

Завершился матч второго тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Лас-Пальмасом». Игра получилась примерно равной, но почти все опасные моменты создали хозяева. В первом тайме Дарко Брашанац мог открыть счет, но мяч попал в штангу. Не повезло и его партнеру сразу после перерыва - Даниэль Раба с пенальти не смог переиграть голкипера. В итоге судьбу матча решили игроки, вышедшие на замену - Хуан Круз результативно стрельнул издали, а на 85-й минуте в контратаке поставил точку Энрик Франкеза. В компенсированное время Сандро Рамирес сократил отставание в счете, только и всего.

2:1, есть первая победа для «Леганеса», у соперника только одно очко в активе.

Протокол игры  
Леганес2:1Лас-Пальмас
(1:0) Круз Хуан71'  
(2:0) Франкеза Энрик85'  
  90'Рамирес Сандро (2:1)
Сориано ХуанРозье ВалентенАрамбарри АритцГонсалес Серхио VIЭрнандес Хави VНеу ИванРаба Даниэль 62' (Круз Хуан ( 62') Брашанац Дарко 62' (Тапия Ренато ( 62') Оскар Родригес 87' (Альтимира Адриа ( 87') Сиссе Сейдуба 83' (Франкеза Энрик ( 83') Де ла Фуэнте Мигель  39' 82' (Гарсиа Диего ( 82')
Запасные: _AlvinJulian ChiccoДмитрович МаркоЛопес Роберто IIIМунир Эль-ХаддадиСаэнс ХорхеПоросо Джексон
Силлессен ЯсперСуарес Алехандро 65' (Росада Виктор ( 65') Маккенна СкоттМармол МикаМуньос Алекс 78' (Мата Хайме ( 78') Муньос ХавиРодригес Кирьян  45' 87' (Фустер Мануэль ( 87') Парк Марвин 78' (Бенито Рамирес ( 78') Молейро Альберто 66' (Луаодис Энзо ( 66') Рамирес СандроМакбарни Оливер
Запасные: Кардона МаркAboubacar BassingaIvan GilСинкгравен ДэйлиКампанья ХосеХоркаш ДинкоХерцог Хуанма
25 августа. Стадион "Бутарке" (Леганес).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лас-Пальмас Леганес

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
00:44
Точный прогноз и ставка на матч Леганес – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 25 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» Гюндоган обратился к «Барселоне» Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» «Арсенал» готовит громкую покупку нападающего перед закрытием трансферного окна
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вальядолид Вальядолид
3
0
1.18 7.20 13.00
Видео
Окончен
Леганес Леганес
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
1
2.17 3.05 3.50
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Бетис Бетис
0
0
2.41 3.20 2.95
Видео
47 мин
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1
0
1.59 4.10 5.00
Видео
26.08.24 в 22:30
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
1.83 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
22:07 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог распечатать ворота «Алавеса»
22:03 · Испания. Ла Лига
«Леганес» набрал три очка в матче с «Лас-Пальмасом»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» не без приключений разгромил «Вальядолид» 6
17:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 20
14:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус раздумывают о переезде в Саудовскую Аравию в следующем году слухи
13:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продала защитника
12:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» отклонил десять предложений по нападающему
09:55 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны» 7
09:28 · Англия. Премьер-лига
Испанец Мерино прошёл медосмотр в «Арсенале»
07:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решение по вратарю Лунину
06:08 · Испания. Ла Лига
Модрич впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Реала» 4
04:50 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» 1
04:21 · Испания. Ла Лига
Вальверде рассказал, почему в матче с «Барселоной» было «невозможно» прессинговать
02:51 · Испания. Ла Лига
Флик: «У «Барселоны» фантастический состав» 2
02:27 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде оценил игру «Барселоны» при Флике
02:14 · Испания. Ла Лига
Стало известно, на каких условиях «Барселона» отдаёт Роке в аренду «Бетису»
01:47 · Испания. Ла Лига
Флик оценил игру Левандовски
01:34 · Италия. Серия А
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:08 · Испания. Ла Лига
Флик поделился ожиданиями от Фати
00:51 · Англия. Премьер-лига
Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль» 1
00:31 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Эспаньолом»
00:28 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Райо Вальекано» удивили невыразительной ничьей
24 Августа
23:29 · Испания. Ла Лига
Флик подвёл итоги матча против «Атлетика»
22:42 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде: «Ямаль похож на Месси»
Все новости
Рекомендуем