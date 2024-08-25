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«Реал» не без приключений разгромил «Вальядолид»

25 Августа 2024 • 20:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:0
Вальядолид
окончен

Во втором туре «Реал» принимал «Вальядолид» и доминировал на поле, но не раз мог пропустить на контратаках. Лучший момент первого тайма за гостями - Дарвин Мачис сместился с левого фланга и направил мяч в штрафную, снаряд зацепил ногу Орельена Тчуамени и пролетел рядом со штангой. На 50-й минуте Арда Гюлер и Родриго коснулись мяча при розыгрыше штрафного, а набежавший Федерико Вальверде шарахнул точно в дальний угол под рукой кипера - 1:0. Виктор Месегер неожиданно ворвался в штрафную хозяев и пробил с левого угла вратарской, однако голкипер спас. Винисиус на левом фланге усадил соперника на пятую точку и шведой прострелил на Килиана Мбаппе, тот пяткой пробил в створ, но кипер спас свои ворота. Провал в обороне «Реала», Мамаду Силла после передачи Марио Мартина ворвался в штрафную чуть левее центра, однако шведой пробил мимо ворот. Мбаппе убежал к чужим воротам с левого края и пробил в дальний угол, но мяч прошел правее створа. На 88-й минуте Эдер Милитао со своей половины поля пульнул мяч вперед, Браим Диас убежал от защитника и пробил в дальний угол - 2:0. На 90-й минуте стремительная атака удалась «Реалу», Браим Диас протащил мяч со своей половины поля и отдал на Эндрика, тот накрутил защитника и пробил с 14 метров в ближний угол - 3:0.

«Реал» набрал четыре очка, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Реал Мадрид3:0Вальядолид
(1:0) Вальверде Федерико50'  
(2:0) Диас Браим88'  
(3:0) Эндрик II90'  
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоГарсия Франсиско IIIВальверде ФедерикоТчуамени ОрельенРодриго 69' (Модрич Лука ( 69') Гюлер Арда  52' 69' (Диас Браим ( 69') Винисиус Жуниор 85' (Себальос Дани ( 85') Мбаппе Килиан 86' (Эндрик II ( 86')
Запасные: Гонсалес ФранВаскес ЛукасЯкобо РамонЛунин Андрей
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезКёмерт ЭрайБойомо ФлавьянРоза ЛукасЮрич Станко 71' (Мартин Марио ( 71') Санчес ИванПерес Кике 85' (Дьедью Амат ( 85') Месегер Виктор 59' (Амалла Селим ( 59') Мачис Дарвин 58' (Моро Рауль ( 58') Андре Маркос  28' 71' (Силла Мамаду ( 71')
Запасные: ЧукиФеррейра АндреКоке ХорхеСанчес ХавьерЧаско РаульДе ла Ос СесарТоррес Давид
25 августа. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Комментарии (1) Все комментарии
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gresnik
25 Августа 2024 в 20:07
Да победа на классе против автобуса из 12 игроков.....
Браим Диас лучший игрок в матче..вышел и за 10 минут Гол + ГП
Эндрик за 7 минут голешник сделал...просто ударил...сильно...технично...и гол....без всяких понтов
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