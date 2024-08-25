«Реал» не без приключений разгромил «Вальядолид»

Во втором туре «Реал» принимал «Вальядолид» и доминировал на поле, но не раз мог пропустить на контратаках. Лучший момент первого тайма за гостями - Дарвин Мачис сместился с левого фланга и направил мяч в штрафную, снаряд зацепил ногу Орельена Тчуамени и пролетел рядом со штангой. На 50-й минуте Арда Гюлер и Родриго коснулись мяча при розыгрыше штрафного, а набежавший Федерико Вальверде шарахнул точно в дальний угол под рукой кипера - 1:0. Виктор Месегер неожиданно ворвался в штрафную хозяев и пробил с левого угла вратарской, однако голкипер спас. Винисиус на левом фланге усадил соперника на пятую точку и шведой прострелил на Килиана Мбаппе, тот пяткой пробил в створ, но кипер спас свои ворота. Провал в обороне «Реала», Мамаду Силла после передачи Марио Мартина ворвался в штрафную чуть левее центра, однако шведой пробил мимо ворот. Мбаппе убежал к чужим воротам с левого края и пробил в дальний угол, но мяч прошел правее створа. На 88-й минуте Эдер Милитао со своей половины поля пульнул мяч вперед, Браим Диас убежал от защитника и пробил в дальний угол - 2:0. На 90-й минуте стремительная атака удалась «Реалу», Браим Диас протащил мяч со своей половины поля и отдал на Эндрика, тот накрутил защитника и пробил с 14 метров в ближний угол - 3:0.

«Реал» набрал четыре очка, у соперника на один балл меньше.