Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор раздумывает о возможном переезде в Саудовскую Аравию в следующем году, об этом сообщает ESPN.

По данным источника, представители бразильского игрока сообщили руководству столичного клуба, что на данный момент их клиент не готов обсуждать продление контракта, который рассчитан до лета 2027 года, так как он думает о возможной смене места работы.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Ахли» готов предложить игроку игрока пятилетний контракт, по которому он сможет заработать один миллион евро с учётом различных бонусов. Также команда из Джидды хочет, чтобы Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.