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«Барселона» продала защитника

25 Августа 2024 • 13:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» отрапортовала об уходе защитника Микаила Файе. Футболист продолжит карьеру во французском «Ренне». Сумма трансфера составила 10,3 миллиона евро.

Также отмечается, что каталонский топ-клуб получит 30 процентов от следующего трансфера игрока. Кроме того, «Барселона» сохранит право обратного выкупа защитника за 25 миллионов.

В прошлом сезоне 20-летний сенегалец выступал за вторую команду каталонского клуба. Файе принял участие в девяти поединках и получил две желтые карточки.

Новый клуб Микаила сегодня, 25 августа, проведет гостевой поединок против «Страсбурга» в рамках Лиги 1.

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