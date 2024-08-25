Тукманов: «Нельзя говорить, что сильнее «Реала» никого в мире нет»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает «Реал» сильнейшим клубом в мире.

«Думаю, что нельзя говорить, что сильнее «Реала» никого нет. Всё это относительно. Замечательные команды есть в Англии, в Испании есть те же «Атлетико» и «Барселона», в Германии хорошие клубы. Это всё соревновательные моменты, сегодня команда может выиграть, а завтра - проиграть более слабому сопернику. Тем не менее, футбол – это игра. Случайности влияют на результат.

«Реал» - один из сильнейших клубов мира, а наряду с ним можно ещё назвать четыре-пять команд», - сказал Тукманов.

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