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Тукманов: «Нельзя говорить, что сильнее «Реала» никого в мире нет» эксклюзив

25 Августа 2024 • 15:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
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Через 1 ч. 40 мин.

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает «Реал» сильнейшим клубом в мире.

«Думаю, что нельзя говорить, что сильнее «Реала» никого нет. Всё это относительно. Замечательные команды есть в Англии, в Испании есть те же «Атлетико» и «Барселона», в Германии хорошие клубы. Это всё соревновательные моменты, сегодня команда может выиграть, а завтра - проиграть более слабому сопернику. Тем не менее, футбол – это игра. Случайности влияют на результат.

«Реал» - один из сильнейших клубов мира, а наряду с ним можно ещё назвать четыре-пять команд», - сказал Тукманов.  

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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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