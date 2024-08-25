«Реал» отклонил десять предложений по нападающему

Мадридский «Реал» принял решение сохранить в составе команды бразильского нападающего Эндрика, несмотря на большой спрос на трансферном рынке.

Согласно сведениям OK Diario, «королевский» клуб отклонил минимум десять предложений по аренде бразильца этим летом. Шесть из них поступили из Испании, а остальные были распределены между Францией, Италией и Германией. «Реал» дал понять всем клубам, что бразилец никуда не уйдет.

18-летний бразилец присоединился к мадридскому гранду в июле, подписав контракт на шесть лет. За трансфер Эндрика «сливочные» заплатили 47,5 миллиона евро.