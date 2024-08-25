В «Реале» приняли решение по вратарю Лунину

Стало известно, где проведет следующий сезон вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. Как сообщают журналисты The Athletic, украинский голкипер останется в «королевском» клубе.

Руководство «сливочных» уведомило футболиста, что собирается оставить его в команде. Действующий трудовой договор Лунина с мадридским грандом истекает летом 2025 года. Подписание нового контракта зависит в большей степени от «Реала», а не от украинца.

Андрей выступает за мадридскую команду с 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона Лунин стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.