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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Реала»

25 Августа 2024 • 06:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
1 1.16 X 8.50 2 17.00
Через 11 ч. 34 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готовится к первому в сезоне выходу в основном составе.

В воскресенье «сливочные» примут на своём поле «Вальядолид» в матче второго тура Ла Лиги. По информации Marca, Карло Анчелотти планирует выпустить 38-летнего хорвата с первых минут. Для капитана мадридцев это будет первое появление в старте в официальном поединке текущей кампании.

В двух предыдущих встречах – с «Мальоркой» (1:1) и «Аталантой» (2:0) – Лука Модрич выходил на замену по ходу второго тайма.

Матч мадридского «Реала» против «Вальядолида» начнётся в 18:00 по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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