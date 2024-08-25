Модрич впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готовится к первому в сезоне выходу в основном составе.

В воскресенье «сливочные» примут на своём поле «Вальядолид» в матче второго тура Ла Лиги. По информации Marca, Карло Анчелотти планирует выпустить 38-летнего хорвата с первых минут. Для капитана мадридцев это будет первое появление в старте в официальном поединке текущей кампании.

В двух предыдущих встречах – с «Мальоркой» (1:1) и «Аталантой» (2:0) – Лука Модрич выходил на замену по ходу второго тайма.

Матч мадридского «Реала» против «Вальядолида» начнётся в 18:00 по московскому времени.