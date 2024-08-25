Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о своём диалоге с футболистом «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом.

22-летний вингер долгое время был приоритетной целью «сине-гранатовых» на трансферном рынке, но решил остаться в своём клубе. В субботу «Атлетик» с Уильямсом в составе потерпел поражение от «Барселоны» (1:2) в поединке Ла Лиги.

После завершения матча камеры запечатлели, как рулевой каталонцев о чём-то говорит с испанцем. Журналисты попросили наставника раскрыть суть беседы.

«Ничего особенного. Я просто поздравил Нико с победой на Евро», – приводят испанские издания ответ Флика.