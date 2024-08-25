Вальверде рассказал, почему в матче с «Барселоной» было «невозможно» прессинговать

Рулевой «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде признал, что его прессинг-план в матче с «Барселоной» потерпел неудачу.

Баскский коллектив уступил «сине-гранатовым» в выездном поединке второго тура Ла Лиги – 1:2. Победный гол каталонцев на 75-й минуте забил Роберт Левандовски.

«В матче с «Барселоной» мы пытались прессинговать, но делать это было невозможно, потому что Пау Кубарси вообще не допускал ошибок в передачах», – цитирует Barca Universal тренера «Атлетика».

17-летний центральный защитник Пау Кубарси провёл на поле весь матч и отдал 82 точных паса (второй показатель после Иньиго Мартинеса).