Флик: «У «Барселоны» фантастический состав»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен положением дел в команде на старте сезона.

Каталонцы стартовали в Ла Лиге с двух побед в двух матчах. В субботу «сине-гранатовые» обыграли в родных стенах «Атлетик» Бильбао благодаря голам Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.

«У нас фантастический состав, хорошая атмосфера. Игрокам нравится тренироваться. Не так-то просто набрать шесть очков в двух стартовых матчах чемпионата», – передаёт Barca Universal послематчевые комментарии Флика.

Напомним, что немецкий специалист занял должность в «Барселоне» этим летом. Он заменил уволенного в мае Хави Эрнандеса.