Эрнесто Вальверде оценил игру «Барселоны» при Флике

Рулевой «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о «Барселоне» Ханса-Дитера Флика.

В субботу «сине-гранатовые» одержали победу над баскским коллективом в поединке второго тура Ла Лиги (2:1).

«Барселона» всегда остаётся «Барселоной», но влияние Флика уже заметно. Можно сказать, что команда играла с двумя форвардами, а Рафинья действовал в полузащите.

Я бы не сказал, что Флик удивил меня планом на сегодняшнюю игру. Система «Барсы» была почти такой же, как в прошлом матче с «Валенсией». Единственное изменение – вместо Касадо вышел Педри», – приводят испанские СМИ высказывания Вальверде из послематчевой пресс-конференции.