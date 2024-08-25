Стало известно, на каких условиях «Барселона» отдаёт Роке в аренду «Бетису»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке проведёт нынешний сезон в «Бетисе».

Клубы договорились о двухлетней аренде форварда, однако по окончании текущей кампании «сине-гранатовые» могут вернуть бразильца. В сделке будет предусмотрена опция выкупа за 25 млн евро без учёта бонусов, информирует журналист Рохер Торельо. Если «Бетис» решит купить Роке, «Барселона» сможет рассчитывать на 20% от суммы будущей перепродажи игрока. Также у каталонцев будет возможность обратного выкупа за 27,5 млн евро.

Отмечается, что Витор Роке сможет принимать участие в матчах против «Барселоны» в период аренды в «Бетисе».