Флик оценил игру Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями об игре Роберта Левандовски.

Недавно отметивший 36-летие форвард отметился победным голом в субботнем матче второго тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (2:1). На счету поляка уже три забитых мяча в стартовавшей кампании.

«Я хорошо знаю Левандовски, так как уже работал с ним. Он готов на все 100%. В первом тайме он мог забить ещё один или два гола. Роберт – прирождённый бомбардир», – цитирует Barca Universal Флика.

Следующим соперником «сине-гранатовых» будет «Райо Вальекано». Поединок состоится 27 августа в Мадриде, на поле соперников «Барселоны».