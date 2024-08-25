Флик поделился ожиданиями от Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждёт от нападающего Ансу Фати.

21-летний футболист пропускает старт кампании из-за травмы, полученной по ходу предсезонной подготовки.

«Надеюсь, Ансу покажет тот же уровень, что во время предсезонки, когда вернётся. Нам нужно о нём позаботиться», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Флика.

Этим летом слухи часто связывали Ансу Фати с возможным уходом из «Барселоны». В прошлом сезоне испанец выступал за английский «Брайтон» на правах аренды, но не смог ярко проявить себя из-за проблем с травмами.

В субботу «Барселона» обыграла «Атлетик» в поединке второго тура Ла Лиги (2:1).