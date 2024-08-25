«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Эспаньолом»

«Эспаньол» и «Реал Сосьедад» играли на равных во втором туре Ла Лиги. У басков был почти двукратный перевес только по проценту владения мячом. Под конец часа игры у Алехо Велизо не получился удар по воротам, Жофре Каррерас, казалось, уже атаковал наверняка, но защитник вынес мяч с линии. Только на 80-й минуте удалось размочить счет. По итогам быстрой атаки отличился Такефуса Кубо - 0:1.

Баски набрали первые очки в сезоне, соперник после второго фиаско оказался в зоне вылета. Напомним, что Арсен Захарян восстанавливается после травмы.