«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Эспаньолом»

«Эспаньол» и «Реал Сосьедад» играли на равных во втором туре Ла Лиги. У басков был почти двукратный перевес только по проценту владения мячом. Под конец часа игры у Алехо Велизо не получился удар по воротам, Жофре Каррерас, казалось, уже атаковал наверняка, но защитник вынес мяч с линии. Только на 80-й минуте удалось размочить счет. По итогам быстрой атаки отличился Такефуса Кубо - 0:1.
Баски набрали первые очки в сезоне, соперник после второго фиаско оказался в зоне вылета. Напомним, что Арсен Захарян восстанавливается после травмы.
Протокол игры
|80'Кубо Такефуса (0:1)
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар87' (Милья Пере (87') •Кумбулла Мараш• 90'Кабрера Леандро•Ромеро Карлос87' (Техеро Альваро (87') •Каррерас Жофре83' (Агуадо Альваро (83') •Грагера Хосе83' (Antoniu Roca (83') •Крал Алекс•Кардона Ирвин68' (Оливан Бриан (68') •Велиз Алехо• 52'Пуадо Хавьер
Ремиро Алехандро•Траоре Амари83' (Арамбуру Хон (83') •Ариц Элустондо•Пачеко Хон•Хави Лопеc•Субименди Мартин•Гомес Серхио•Браис Мендес67' (Умар Садик (67') •Туррьентес Беньят 51'66' (Оласагасти Хон (66') •Бекер Шеральдо87' (Марин Пабло (87') •Оярсабаль Микель 58'67' (Кубо Такефуса (67')
24 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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