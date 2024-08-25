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«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Эспаньолом»

25 Августа 2024 • 00:31 Комментировать
Эспаньол
0:1
Реал Сосьедад

«Эспаньол» и «Реал Сосьедад» играли на равных во втором туре Ла Лиги. У басков был почти двукратный перевес только по проценту владения мячом. Под конец часа игры у Алехо Велизо не получился удар по воротам, Жофре Каррерас, казалось, уже атаковал наверняка, но защитник вынес мяч с линии. Только на 80-й минуте удалось размочить счет. По итогам быстрой атаки отличился Такефуса Кубо - 0:1.

Баски набрали первые очки в сезоне, соперник после второго фиаско оказался в зоне вылета. Напомним, что Арсен Захарян восстанавливается после травмы.

Протокол игры  
Эспаньол0:1Реал Сосьедад
  80'Кубо Такефуса (0:1)
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар 87' (Милья Пере ( 87') Кумбулла Мараш  90'Кабрера ЛеандроРомеро Карлос 87' (Техеро Альваро ( 87') Каррерас Жофре 83' (Агуадо Альваро ( 83') Грагера Хосе 83' (Antoniu Roca ( 83') Крал АлексКардона Ирвин 68' (Оливан Бриан ( 68') Велиз Алехо  52'Пуадо Хавьер
Запасные: Фортуньо АнхельКалеро ФернандоПачеко ФернандоБауза РафельЛосано ПольСерхи ГомесСанчес Сальвадор
Ремиро АлехандроТраоре Амари 83' (Арамбуру Хон ( 83') Ариц ЭлустондоПачеко ХонХави ЛопеcСубименди МартинГомес СерхиоБраис Мендес 67' (Умар Садик ( 67') Туррьентес Беньят  51' 66' (Оласагасти Хон ( 66') Бекер Шеральдо 87' (Марин Пабло ( 87') Оярсабаль Микель  58' 67' (Кубо Такефуса ( 67')
Запасные: Урко ГонсалесМуньос АйхенАрана МануэльМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонСучич Лука
24 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
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