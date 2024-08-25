Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» с «Райо Вальекано» удивили невыразительной ничьей

25 Августа 2024 • 00:28 Комментировать
Хетафе
0:0
Райо Вальекано

«Хетафе» с «Райо Вальекано» наверняка не порадовали под 10 000 болельщиков на стадионе в матче второго тура чемпионата Испании. За 84 минуты до парированной попытки Омара Альдерете команды так ни разу и не пробили в створ. Соответственно и реальных опасных моментов попросту не было.

Протокол игры  
Хетафе0:0Райо Вальекано
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете ОмарРико ДиегоПерес Карлес 81' (Арамбарри Мауро ( 81') Аберден Набиль 67' (Сантьяго Хесус ( 67') Милья ЛуисСола Алекс 75' (Гонсалес Петер ( 75') Аленья Карлес 75' (Риско Альберто ( 75') Chrisantus Uche  41'
Запасные: Беррокаль ХуанЛетачек ИржиДуарте Домингуш
Карденас ДаниБалью ИванЛежён ФлорьянМумин АбдулЭспино Альфонсо  82'Сисс Пате  54' 73' (Лопес Унаи ( 73') Валентин ОскарДе Фрутос Хорхе 64' (Гарсия Альваро Ривера ( 64') Трехо Оскар 64' (Паласон Иси ( 64') Эмбарба Адриан 85' (Диас Педро ( 85') Нтекья Ранди 72' (Камелло Серхио ( 72')
Запасные: Гумбау ХерардФернандес ПелайоMarco de las SiasБаталья АугустоЧаваррия ПепРауль де ТомасЭрнандес Аридане
24 августа. Стадион "Колизеум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Райо Вальекано

Новости по матчу

23 Августа
23:14
Точный прогноз и ставка на матч Хетафе – Райо Вальекано чемпионата Испании – 24 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Мальорка Мальорка
1
0
2.12 3.15 3.60
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
2
1
1.61 4.10 4.90
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
1
3.60 3.15 2.11
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
0
2.17 3.15 3.45
Видео
25.08.24 в 18:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вальядолид Вальядолид
1.18 7.20 13.00
Видео
25.08.24 в 20:00
Леганес Леганес
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.17 3.05 3.50
Видео
25.08.24 в 20:15
Алавес Алавес
Бетис Бетис
2.41 3.20 2.95
Видео
25.08.24 в 22:30
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.59 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
01:47 · Испания. Ла Лига
Флик оценил игру Левандовски
01:34 · Италия. Серия А
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:08 · Испания. Ла Лига
Флик поделился ожиданиями от Фати
00:51 · Англия. Премьер-лига
Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль»
00:31 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Эспаньолом»
00:28 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Райо Вальекано» удивили невыразительной ничьей
24 Августа
23:29 · Испания. Ла Лига
Флик подвёл итоги матча против «Атлетика»
22:42 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде: «Ямаль похож на Месси»
22:25 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Барселона» была намного лучше «Атлетика»
22:04 · Испания. Ла Лига
Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу 1
20:58 · Испания. Ла Лига
Витор Роке продолжит карьеру в «Бетисе» слухи
20:01 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» набрала три очка в матче с «Мальоркой»
19:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 8
19:07 · Испания. Ла Лига
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»
13:00 · Испания. Ла Лига
Ольмо попал в заявку «Барселоны», но ещё не зарегистрирован
12:18 · Испания. Ла Лига
Защитника «Барселоны» хотят переманить в Саудовскую Аравию 4
10:19 · Испания. Ла Лига
Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал»
10:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру Хуммельс
10:09 · Испания. Ла Лига
Флик оценил новичка «Барселоны» Ольмо
10:03 · Англия. Премьер-лига
Английский гранд бросит все силы на покупку Нико Уильямса
09:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отдаст в аренду нападающего - известно имя
08:42 · Англия. Премьер-лига
Канселу решил, в какой клуб хочет уйти из «Манчестер Сити»
07:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обратился к травмированному Беллингему 1
07:50 · Англия. Премьер-лига
Флик прокомментировал уход Гюндогана из «Барселоны»
07:39 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил на вопрос о переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем