«Хетафе» с «Райо Вальекано» удивили невыразительной ничьей

«Хетафе» с «Райо Вальекано» наверняка не порадовали под 10 000 болельщиков на стадионе в матче второго тура чемпионата Испании. За 84 минуты до парированной попытки Омара Альдерете команды так ни разу и не пробили в створ. Соответственно и реальных опасных моментов попросту не было.
Протокол игры
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес81' (Арамбарри Мауро (81') •Аберден Набиль67' (Сантьяго Хесус (67') •Милья Луис•Сола Алекс75' (Гонсалес Петер (75') •Аленья Карлес75' (Риско Альберто (75') •Chrisantus Uche 41'
Запасные: Беррокаль Хуан•Летачек Иржи•Дуарте Домингуш
Карденас Дани•Балью Иван•Лежён Флорьян•Мумин Абдул•Эспино Альфонсо• 82'Сисс Пате 54'73' (Лопес Унаи (73') •Валентин Оскар•Де Фрутос Хорхе64' (Гарсия Альваро Ривера (64') •Трехо Оскар64' (Паласон Иси (64') •Эмбарба Адриан85' (Диас Педро (85') •Нтекья Ранди72' (Камелло Серхио (72')
24 августа. Стадион "Колизеум".
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