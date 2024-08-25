«Хетафе» с «Райо Вальекано» удивили невыразительной ничьей

«Хетафе» с «Райо Вальекано» наверняка не порадовали под 10 000 болельщиков на стадионе в матче второго тура чемпионата Испании. За 84 минуты до парированной попытки Омара Альдерете команды так ни разу и не пробили в створ. Соответственно и реальных опасных моментов попросту не было.