Флик подвёл итоги матча против «Атлетика»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао (2:1).

«Да, я очень рад. Я очень доволен победой. Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия», - приводит слова Флика As.

Напомним, что в составе «сине-гранатовых» отличались Ламин Ямаль и Роберт Левандовски. В первом туре они на выезде с таким же результатом обыграли «Валенсию».

В матче следующего тура, который пройдёт во вторник, 27 августа, «Барселона» на выезде сыграет против «Райо Вальекано». Свисток о начале поединка прозвучит в 22:30 по московскому времени.