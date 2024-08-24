Эрнесто Вальверде: «Ямаль похож на Месси»

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде высоко оценил игру футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля.

17-летний вингер отметился забитым мячом и помог «сине-гранатовым» одержать победу в матче второго тура Ла Лиги – 2:1.

«Своей игрой Ямаль напоминает Месси – обоих иногда просто невозможно остановить», – заявил на послематчевой пресс-конференции Вальверде, работавший с Лионелем Месси в «Барселоне».

На счету каталонцев шесть набранных очков после двух стартовых туров нового розыгрыша чемпионата Испании. «Атлетик» остаётся с одним набранным очком.

В следующем туре «Барселона» сыграет против «Райо Вальекано», а «Атлетик» – с «Валенсией».