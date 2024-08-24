Ямаль: «Барселона» была намного лучше «Атлетика»

Гол Ламина Ямаля помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» Бильбао в матче второго тура Ла Лиги (2:1).

17-летний игрок отличился на 24-й минуте матча. В концовке первого тайма Ойян Сансет сравнял счёт, а на 75-й минуте Роберт Левандовски забил победный мяч каталонцев.

«У меня было мало пространства, и я увидел, что ко мне очень быстро приближается Нико [Уильямс], поэтому решил пробить. Гол получился отличным. Я доволен выступлением команды.

Было важно выиграть первый домашний матч. Сегодня мы сыграли намного лучше «Атлетика». Соперники забили с пенальти, но не создали ни одного серьёзного шанса с игры», – приводит Barca Universal слова Ламина Ямаля.