Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу

«Барселона» с «Атлетиком» провели насыщенный событиями матч второго тура Ла Лиги. В середине первого тайма каталонцы повели - после неудачного выноса голкипера гостей подобрал мяч Ламин Ямаль перед штрафной, ушел от защитника и пробил точно в дальний нижний угол - 1:0. Убегал по центру к штрафной соперника на скорости Рафинья и отдал поперек на Роберта Левандовски, который пробил с острого угла, но угодил в дальнюю штангу. В конце тайма Ойян Сансет с пенальти без особых проблем реализовал пенальти Сансет, разведя мяч и голкипера по разным углам - 1:1.

Во втором тайме убегал на ворота соперника Ферран Торрес после отличного паса от Рафиньи, но перекинуть вышедшего из ворот голкипера ему не удалось. С центра поля Сансет попытался перебросить вышедшего из ворот Марка-Андре тер Штегена, но голкипер вернулся на линию и потащил сферу из-под перекладины. На 75-й минуте убежал от соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, на выходе вратарь неудачно вынес сферу в падении точно на ногу Левандовски, который вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.