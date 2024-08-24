Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке нынешней сезон проведёт в аренде в «Бетисе», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, бразилец сегодня, 24 августа, прибудет в Севилью, а сумма сделка должна быть оформлена в ближайшие 24 часа. При этом о деталях перехода будет объявлено позже.

Напомним, что 19-летний футболист пополнил ряды каталонской команды в январе этого года, заключив контракт до лета 2031 года. В составе «сине-гранатовых» форвард принял участие в 16 играх, в основном выходя на замену, и смог отметиться двумя забитыми мячами.