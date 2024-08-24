«Осасуна» набрала три очка в матче с «Мальоркой»

«Осасуна» выглядела лучше «Мальорки» в матче второго тура Ла Лиги, но смогла открыть счёт только в начале второго тайма. Аймар Орос создал первый момент, и мяч попал в штангу после его удара. Такума Асано ответил острым ударом головой - минимальный промах. На 55-й минуте Орос опасно бил, подставлена нога защитника, а Рубен Гарсия добил мяч в пустые ворота - 1:0.