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«Осасуна» набрала три очка в матче с «Мальоркой»

24 Августа 2024 • 20:01 Комментировать
Осасуна
1:0
Мальорка

«Осасуна» выглядела лучше «Мальорки» в матче второго тура Ла Лиги, но смогла открыть счёт только в начале второго тайма. Аймар Орос создал первый момент, и мяч попал в штангу после его удара. Такума Асано ответил острым ударом головой - минимальный промах. На 55-й минуте Орос опасно бил, подставлена нога защитника, а Рубен Гарсия добил мяч в пустые ворота - 1:0.

Протокол игры  
Осасуна1:0Мальорка
(1:0) Гарсия Рубен55'  
Эррера Серхио  77'Аресо Хесус  75' 82' (Видаль Начо ( 82') Катена АлехандроЭррандо ХорхеБретонес АбельМонкайола ХонТорро ЛукасОрос Аймар 79' (Муньос Икер ( 79'Ибаньес Пабло 84') Гарсия Рубен 72' (Гомес Мойсес ( 72') Будимир Анте 82' (Гарсия Рауль ( 82') Сарагоса Брайан
Запасные: Круз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесБенито ИкерМартинес Хавьер IIСтаматакис Димитриос
Грейф ДоминикМаффео ПаблоВальент МартинРаильо АнтониоМохика ХоанДардер Серхи 85' (Пратс Абдон ( 85') Маскарель Омар 62' (Ману Морланес ( 62') Саму КоштаАсано Такума 62' (Ларин Кайл ( 62'  88') Мурики ВедатРодригес Даниэль I 81' (Санчес Антонио ( 81')
Запасные: Луна ДаниэльЛато ТониДоменек МаркКопете ХосеРикельме ЛеонардоВан дер Хейден СибеJan SalasКуэльяр Иван
24 августа. Стадион "Эль-Садар".
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Мальорка Осасуна

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