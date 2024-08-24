«Осасуна» набрала три очка в матче с «Мальоркой»

«Осасуна» выглядела лучше «Мальорки» в матче второго тура Ла Лиги, но смогла открыть счёт только в начале второго тайма. Аймар Орос создал первый момент, и мяч попал в штангу после его удара. Такума Асано ответил острым ударом головой - минимальный промах. На 55-й минуте Орос опасно бил, подставлена нога защитника, а Рубен Гарсия добил мяч в пустые ворота - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Рубен55'
Эррера Серхио• 77'Аресо Хесус 75'82' (Видаль Начо (82') •Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Бретонес Абель•Монкайола Хон•Торро Лукас•Орос Аймар79' (Муньос Икер (79'•Ибаньес Пабло84') •Гарсия Рубен72' (Гомес Мойсес (72') •Будимир Анте82' (Гарсия Рауль (82') •Сарагоса Брайан
Грейф Доминик•Маффео Пабло•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Мохика Хоан•Дардер Серхи85' (Пратс Абдон (85') •Маскарель Омар62' (Ману Морланес (62') •Саму Кошта•Асано Такума62' (Ларин Кайл (62') • 88'Мурики Ведат•Родригес Даниэль I81' (Санчес Антонио (81')
24 августа. Стадион "Эль-Садар".
Бан пользователя