Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»

Стали известны стартовые составы каталонской «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао на матч шестого тура чемпионата Испании. Новичок «сине-гранатовых» Дани Ольмо до сих пор не может помочь команде.

Стартовый состав «Барселоны» : тер Штеген, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Торрес, Берналь, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Стартовый состав «Атлетика» Бильбао: Падилья, Вивиан, Альварес, Берчиче, Лекуе, Прадос, Весга, Сансет, И. Уильямс, Н. Уильямс, Беренгер.

Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.