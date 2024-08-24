Ольмо попал в заявку «Барселоны», но ещё не зарегистрирован

Полузащитник Дани Ольмо, перешедший в каталонскую «Барселону» из «РБ Лейпцига» этим летом, включен в заявку команды на матч второго тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао. Об этом сообщают журналисты Mundo Deportivo.

При этом источник отмечает, что новичок по-прежнему не зарегистрирован «сине-гранатовыми». По этой причине Ольмо не смог принять участия в поединке стартового тура против «Валенсии».

«Барселона» приобрела полузащитника за 55 миллионов евро. Дани подписал с каталонцами шестилетнее трудовое соглашение.

Матч «Барселона» - «Атлетик» состоится 24 августа и начнется в 20:00 мск.