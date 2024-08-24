Защитника «Барселоны» хотят переманить в Саудовскую Аравию

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес пользуется спросом в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты портала Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». «Барселона», в свою очередь, не заинтересована в расставании с защитником. Однако «сине-гранатовых» может переубедить хорошее денежное предложение.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл 20 поединков в чемпионате Испании. Иньиго не отметился результативными действиями, получив пять желтых карточек.

В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги каталонцы на выезде победили «Валенсию» со счетом 2:1.