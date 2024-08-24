Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал одноклубника Джуда Беллигема, получившего травму во время тренировочного процесса. Англичанин выбыл из строя на месяц.

«Брат мой, ты вернешься еще сильнее», - написал в социальных сетях бразильский форвард.

В прошлом сезоне Беллингем был одним из лучших игроков «Реала». 21-летний полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, отметившись 19 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Контракт Джуда с «королевским» клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 180 миллионов евро.