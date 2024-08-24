Флик оценил новичка «Барселоны» Ольмо

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нынешних кондициях новичка команды - испанского полузащитника Дани Ольмо.
«Надеюсь, Ольмо будет доступен в следующем матче. Этот футболист сильно поможет нам. Это прекрасный игрок. Мы видим во время тренировок, как он хорош. Мы рады его подписанию», - передает слова немецкого тренера ESPN.
Напомним, что Ольмо перешел в каталонский гранд из «РБ Лейпцига» этим летом. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. 26-летний полузащитник заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт, рассчитанный на шесть лет.
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