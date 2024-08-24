«Барселона» отдаст в аренду нападающего - известно имя

Нападающий Витор Роке, правами на которого владеет каталонская «Барселона», близок к смене клубной прописки. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, новым местом работы 19-летнего бразильского футболиста станет «Севилья». Андалусийцы собираются арендовать Роке до завершения нынешнего сезона.

Витор пополнил ряды «сине-гранатовых» в январе 2024 года. Он принял участие в 16 поединках «Барселоны» и забил два гола.

Срок действующего контракта форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.