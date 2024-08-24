Мбаппе обратился к травмированному Беллингему

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о травме одноклубника Джуда Беллингема. Англичанин из-за повреждения ноги выбыл примерно на месяц.

Под постом в социальных сетях Беллингема, где игрок сообщает о своем повреждении, Мбаппе отставил послание партнеру. Килиан написал: «Мой мальчик». Француз также добавил эмодзи сердца и кулака.

Джуд защищает цвета «королевского» клуба с лета прошлого года. В общей сложности полузащитник сыграл 43 поединка за «Реал», отметившись 23 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Следующий матч «сливочные» проведут против «Вальядолида».