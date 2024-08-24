Защитник «Барселоны» пропустит месяц из-за травмы

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не поможет команде в ближайших матчах.

Датчанин повредил ахиллово сухожилие – с этой же травмой он сталкивался в прошлом сезоне. По сообщениям Mundo Deportivo, восстановление 28-летнего игрока займёт около месяца. В «Барселоне» ожидают, что защитник сможет вернуться после окончания паузы на матчи сборных в сентябре.

В поединке первого тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1) Андреас Кристенсен появился на поле на 64-й минуте, заменив Пау Кубарси.

В субботу команда Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле с «Атлетиком» Бильбао. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.