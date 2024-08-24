Защитник «Барселоны» прилетел во Францию для подписания контракта с «Ренном»

Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе в ближайшее время поставит подпись в договоре с «Ренном».

Как и предполагалось ранее, французский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 16 млн евро, из которых 4 млн – бонусы. Как отмечает инсайдер Херард Ромеро, сенегалец приземлился во Франции для завершения перехода. «Сине-гранатовые» смогут вернуть игрока за 35 млн евро спустя год, а через два года – за 40 млн.

Микаил Файе не провёл ни одного матча за первую команду «Барселоны», зато успел дебютировать и забить за сборную Сенегала.

«Ренн» стал десятым в прошедшем розыгрыше Лиги 1. Нынешнюю кампанию команда начала с победы над «Лионом» (3:0).