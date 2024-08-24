Нападающий Самюэль Омородион перебрался из мадридского «Атлетико» в «Порту».

Пресс-служба «драконов» объявила о подписании пятилетнего контракта с испанским футболистом. Согласно данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, португальский гранд заплатил за 20-летнего игрока 15 млн евро, также «Атлетико» получит 50% от суммы будущей перепродажи форварда. Отступные – 100 млн евро.

Напомним, несколькими неделями ранее Самюэль Омородион был близок к переходу в «Челси», но в последний момент отказался от перехода. Лондонский клуб был готов заплатить «Атлетико» порядка 40 млн евро за молодого нападающего.