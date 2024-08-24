«Барселона» выбрала капитанов на сезон

Каталонская «Барселона» выбрала своих капитанов на начавшийся сезон. Основным капитаном клуба станет голкипер Марк-Андре тер Штеген, который выступает за команду уже десять лет и является её самым опытным футболистом в этом смысле.

Также повязку в порядке очередности будут получать защитник Рональд Араухо, полузащитник Френки Де Йонг, нападающий Рафинья и полузащитник Педри.

В следующем туре испанского чемпионата каталонцам предстоит сразиться с «Атлетиком» из Бильбао, эта игра пройдёт уже в субботу, 24 августа. В первом туре каталонцы обыграли «Валенсию» со счётом 2:1.