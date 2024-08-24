«Вильярреал» дожал «Севилью» в событийной встрече

Начавшие сезон с ничьих (2:2) «Севилья» и «Вильярреал» встретились в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Уже на второй минуте гости праздновали успех после быстрой атаки, в которой поставил точку Арно Даджума. Тут же Николя Пепе отметился хорошим ударом, но выручил вратарь. Еще атака, Исаак Ромеро Берналь вывел на убойную позицию Хуанлу Санчеса, а тот забил, но из офсайда. Проснулись команды на шестой добавленной минуте, когда Доди Дукебакио с лета вонзил мяч в цель - 1:1.

Ромеро мог отличиться на 60-й минуте, но здесь парировано. Вскоре уже Санти Комесанья не мог промахнуться из пределов штрафной, а гол отменили - вне игры. На пятой добавленной минуте после ошибки Хосе Анхеля Кармоны Айосе Перес вырвал для гостей победу - 1:2.