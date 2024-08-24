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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» дожал «Севилью» в событийной встрече

24 Августа 2024 • 00:41 Комментировать
Севилья
1:2
Вильярреал
окончен

Начавшие сезон с ничьих (2:2) «Севилья» и «Вильярреал» встретились в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Уже на второй минуте гости праздновали успех после быстрой атаки, в которой поставил точку Арно Даджума. Тут же Николя Пепе отметился хорошим ударом, но выручил вратарь. Еще атака, Исаак Ромеро Берналь вывел на убойную позицию Хуанлу Санчеса, а тот забил, но из офсайда. Проснулись команды на шестой добавленной минуте, когда Доди Дукебакио с лета вонзил мяч в цель - 1:1.

Ромеро мог отличиться на 60-й минуте, но здесь парировано. Вскоре уже Санти Комесанья не мог промахнуться из пределов штрафной, а гол отменили - вне игры. На пятой добавленной минуте после ошибки Хосе Анхеля Кармоны Айосе Перес вырвал для гостей победу - 1:2.

Протокол игры  
Севилья1:2Вильярреал
  2'Данджума Арно (0:1)
(1:1) Лукебакио Доди45'  
  90'Перес Айосе (1:2)
Нюланд ЭрьянКармона Хосе Анхель  81'Баде ЛуакСалас Кике 77' (Ихеаначо Келечи ( 77') Педроса АдриаХуанлу Санчес 71' (Соу Джибрил ( 71') Агум Люсьен  90'Ньигес СаульЛукебакио Доди 71' (Эджуке Чидера ( 71') Берналь Исаак Ромеро  45' 77' (Маркан Маркос ( 77') Окампос Лукас 86' (Навас Хесус ( 86')
Запасные: Фернандес Альваро IIIМонтьель ГонсалоНьянзу ТангиИдумбо Музамбо СтанисГудель НеманьяФернандес ЖерарСамби Локонга Альберт-Мбойо
Конде ДиегоФемения КикоКамбвала ВиллиЭрик-Бертран Байи  84' 85' (Альбиоль Рауль ( 85') Кардона СерхиАхомаш Ильяс 73' (Парехо Даниэль ( 73'  88') Комесанья Санти 73' (Пино Йереми ( 73') Гуйе ПапеБаэна Алекс  45'Пепе Николя 65' (Барри Тьерно ( 65') Данджума Арно  63' 65' (Перес Айосе ( 65')
Запасные: Жуниор ЛуисТеррац РамонНаварро ПауМорено ХерардКоста ЛоганСола Арнау
23 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Севилья

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